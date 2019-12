Les Carabins trouvent un remplaçant pour Gabriel Cousineau

Les Carabins de l’Université de Montréal ont promu mardi Billy Jean au poste d’instructeur des receveurs de passes, quelques jours après le départ du responsable Gabriel Cousineau.

Jean a déjà assumé les mêmes fonctions chez le Vert & Or de Sherbrooke et a agi comme entraîneur-adjoint à l’attaque des Bleus la saison passée. Il a également dirigé les receveurs et été assistant-coordonnateur offensif pour le Phénix d’André-Grasset et les Loups de Curé Antoine-Labelle, en plus de travailler en tant qu’adjoint aux opérations football chez les Alouettes de Montréal.

«C’est un défi excitant de pouvoir travailler tous les jours avec le même groupe de joueurs, a-t-il déclaré dans un communiqué de presse. J’ai eu la chance de connaître les gars cette année et je suis prêt à poursuivre le travail dès maintenant.»

«Je me sens prêt pour cette nouvelle aventure. Je crois avoir tout fait ce qui était possible afin de devenir un bon entraîneur et c’est maintenant le temps de le prouver», a-t-il ajouté.

L’ancien receveur des Carabins a évolué avec ceux-ci entre 2009 et 2011.

«Il faisait déjà partie de notre équipe et c’est un ancien Carabin, a précisé l’entraîneur-chef Danny Maciocia. Il connaît notre culture et il a déjà travaillé avec Jason [Hogan] et AC [Anthony Calvillo] lors de son passage avec les Alouettes. Il comprend très bien notre système à l’attaque et il sait comment s’exprimer avec les joueurs. Son bagage est impressionnant.»

Cousineau a quitté les Carabins jeudi, lui qui occupait aussi le poste de coordonnateur offensif.