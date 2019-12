Les médicaments onéreux prennent plus de place dans les dépenses publiques

Les médicaments onéreux coûtent de plus en plus aux régimes de santé publique canadiens, selon les données publiées mardi par l’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS).

L’étude note qu’en 2018, 14,5 milliards $ ont été dépensés par les régimes publics dans les médicaments, en hausse de 6,8 % comparativement à 2017. Au Québec, la Régie de l’assurance-maladie a dépensé 3,5 milliards $, un budget en hausse de 2,4 %.

La hausse des coûts aurait pu toutefois être plus importante, mais l’utilisation des médicaments génériques et les prix négociés par l’Alliance pancanadienne pharmaceutique ont permis de faire des économies.

Dans ces dépenses, 2 % des personnes traitées pour une maladie ont coûté 40 % des dépenses de régimes publics canadiens. Parmi eux, 60 % ont des traitements qui dépassent les 10 000 $ de coût par année.

Les traitements les plus coûteux concernent la polyarthrite rhumatoïde et la maladie de Crohn (8,3 % des dépenses), l’hépatite C (5,4 %) et la dégénérescence maculaire liée à l’âge (4,9 %).

Parmi les plus fortes progressions, l’utilisation des protéines kinases, utilisées dans le traitement du cancer, a triplé en cinq ans, avec des dépenses atteignant 421,7 millions $ en 2018.

«Même si les nouveaux médicaments et la hausse de l’utilisation des médicaments en général stimulent les dépenses, certains facteurs tels que les politiques de tarification et une adoption accrue des biosimilaires [médicaments génériques] pourraient permettre de réaliser des économies», a indiqué par voie de communiqué, Michael Gaucher, directeur des services d’information de l’ICIS, ajoutant qu’une hausse des dépenses de médicaments peut contribuer à diminuer d’autres dépenses dans d’autres secteurs de la santé.

À VOIR ÉGALEMENT...