L’OSM en mode Noël

MONTRÉAL – Écouter Marie-Nicole Lemieux chanter Trois anges sont venus ce soir, accompagnée de l’Orchestre symphonique de Montréal (OSM), sous la direction de Jacques Lacombe, est un pur ravissement pour les oreilles. Le public aura la chance de l’entendre, ainsi qu’Étienne Dupuis et Nicole Car, lors du concert Les grandes voix du Québec chantent Noël, les 17, 18 et 19 décembre, à la Maison symphonique de Montréal.

Près de 200 artistes se retrouvent sur scène pour ces concerts du temps des Fêtes, proposés par l’OSM.

«Cette année, nous avons trois solistes, et deux chœurs, les Petits chanteurs du Mont-Royal et le Jireh Gospel Choir, ça permet un répertoire un peu plus vaste, a indiqué le chef Jacques Lacombe. On fait une première partie plus classique avec, par exemple, des extraits de Casse-Noisette et le Minuit Chrétien. En seconde partie, on s’amuse un peu plus avec des arrangements gospel des chants de Noël.»

Les classiques des crooners américains ne seront pas oubliés, et le concert devrait même se terminer avec un clin d’œil à la musique traditionnelle québécoise. «On va faire une chanson de La Bolduc en symphonique, ce n’est pas quelque chose qu’on entend souvent.»

Pour ce genre de soirée, Jacques Lacombe insiste sur le fait que la rigueur musicale reste une priorité. «Ma théorie a toujours été la même, avance le chef. Avec un orchestre symphonique, qu’on joue une symphonie de Mahler ou un arrangement de Tino Rossi, la qualité doit toujours être la même. Il peut, par contre, y avoir un côté festif populaire qui donne une énergie différente.»

Noël en famille

Le baryton Étienne Dupuis est très heureux de pouvoir chanter avec sa femme, la soprano australienne Nicole Car. «C’est différent de ce qu’on chante habituellement, mais c’est très cool, a expliqué Nicole Car. On chante évidemment des chansons de Noël à la maison, autour du piano, avec nos familles. Cette année, on va les chanter avec l’OSM et devant nos familles, puisque les parents d’Étienne seront dans la salle. Ma famille est trop loin.» Ses parents pourront toutefois voir le concert depuis l’Australie, puisque la soirée du 18 décembre sera webdiffusée en direct sur IciMusique.ca.

«Ma chanson coup de cœur du concert, c’est la version de Petit papa Noël interprétée par Marie-Nicole Lemieux, a confié Étienne Dupuis. C’est tellement beau. On le chante souvent à la maison, mais ça n’a pas la même portée à la Maison symphonique.»

Le fils du couple, Noah, deux ans et neuf mois, a le privilège d’entendre ses parents lui chanter des chansons de Noël pendant toute la période des Fêtes. «Il aime beaucoup Le petit renne au nez rouge, a raconté le baryton. Il trouve ça très drôle. En fait, il aime les chansons de Noël sur lesquelles il peut danser. Il adore ça.»

Le concert Les grandes voix du Québec chantent Noël de l’OSM sera diffusé à Radio- Canada le 29 décembre et en rediffusion le 30 décembre sur Artv.