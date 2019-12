Marc Bergevin a rencontré Ryan Poehling

La série de matchs du Canadien de Montréal à l’étranger pendant le temps des Fêtes pourrait s’avérer un voyage déterminant dans la saison de Ryan Poehling, voire dans sa carrière.

Le joueur de première année obtiendra assurément du temps de jeu dans l’Ouest canadien et c’est là qu’on verra si l’attaquant captera le message de la direction du CH.

Marc Bergevin a rencontré Poehling à la Place Bell de Laval il y a trois semaines pour mettre les choses au clair avec le jeune Américain qui, lorsque sporadiquement employé par l’entraîneur-chef Claude Julien, n’a jamais épaté – jamais autant que lorsqu’il a réalisé un tour du chapeau lors du premier match de sa carrière, lors de la toute dernière rencontre du Tricolore en 2018-2019.

«On s’est mis sur la même longueur d’onde. C’était très clair, a dit Poehling dans une entrevue accordée au site internet The Athletic. C’était une bonne discussion. Depuis, je me suis calmé et j’ai mis de l’avant mon style de jeu. Je pense que ç’a beaucoup aidé à garder les choses simples, à travailler fort et à m’amuser à jouer au hockey.»

«Joue avec un bon rythme et tu seras à ton meilleur. C’était le message [de Bergevin].»

Cette saison, Poehling n’a aucun point en six matchs. À la décharge du joueur de centre de 20 ans, Julien ne l’a jamais utilisé plus de 10 minutes dans une même partie.

Lors d’une conférence de presse donnée à Vancouver lundi, Bergevin a senti que la rencontre avec Poehling avait peut-être porté fruit.

«Je ne sais pas si c’est à cause de cette rencontre, mais je pense qu’il a senti moins de pression, a déclaré le DG. On a dit : ‘Ryan, pour nous tu n’es pas une déception même si tu n’es pas à Montréal, OK?’. La LNH est une ligue difficile. Tu arrives de l’université et tu as raté la moitié du camp.»

Reste que les propos du patron des opérations hockey laissent entendre qu’on espère un éventuel développement favorable du choix de premier tour (25e au total) du Canadien au repêchage de la LNH en 2017.

«Va-t-il pouvoir maintenir un bon niveau? C’est ce qui décidera s’il reste ou s’il est renvoyé à Laval, a prévenu Bergevin. Le but n’est pas qu’il soit renvoyé à Laval. Le but est de voir comment il va performer. S’il peut nous aider, il va rester.»

Avec le Rocket de Laval, la filiale du Tricolore dans la Ligue américaine (LAH), Poehling totalise 12 points, dont cinq buts, en 26 matchs.

L’attaquant en est à sa première saison chez les professionnels, après un stage de trois ans à St. Cloud State dans les rangs universitaires américains (NCAA).