Netflix publie pour la première fois des chiffres par zones géographiques

Netflix a publié pour la première fois de nombreux détails sur ses activités à l’international au moment où son marché le plus mature en Amérique du Nord fait l’objet d’une concurrence féroce avec l’arrivée de Disney +, Apple TV et bientôt HBO Max.

En termes de chiffres d’affaires et de revenus par abonnés, l’Amérique du Nord reste la première région du géant du streaming vidéo avec des revenus de 7,4 milliards de dollars sur les neuf premiers mois de l’année, une croissance de 11% par rapport à la même période de l’année dernière.

Netflix a réussi, malgré une concurrence très rude depuis l’automne, à augmenter le montant payé mensuellement par chaque abonné sur le continent à 12,36 dollars soit 80 cents de plus qu’un an plus tôt, sur les neuf premiers mois de l’année 2019.

Cela reste le prix moyen le plus élevé payé par un abonné de Netflix dans le monde entier.

Le groupe de Los Gatos (Californie) a sensiblement relevé ses tarifs en janvier, entre 13% et 18% selon les formules. Il avait déjà procédé à une hausse en octobre 2017.

Les revenus par abonné en Amérique du Nord sont nettement plus élevés qu’en région Europe/Afrique/Moyen-Orient (EMEA - 10,26 dollars), Asie/Pacifique (9,31) et Amérique latine (8,21).

Mais ces régions affichent des croissances de chiffre d’affaires nettement plus soutenues qu’en Amérique du nord (+25%), de 32% en Amérique latine pour le troisième trimestre sur un an à l’Asie/Pacifique (+53%).

Pour autant, à l’instar de l’Amérique du Nord, toutes les zones enregistrent un ralentissement de cette croissance, désormais à un chiffre d’un trimestre à l’autre contre plus de 10% jusqu’en 2017.

Pour la première fois de l’histoire de Netflix, les revenus générés hors d’Amérique du nord pourraient représenter la moitié du chiffre d’affaires du groupe en 2019.

Sur les neuf premiers mois de 2019, ils pesaient ainsi 49% du total.

En termes d’abonnés, Netflix comptait, fin septembre, 47,3 millions de comptes en Europe/Afrique/Moyen-Orient, soit un total doublé en deux ans (+104%).

En Asie/Pacifique, la plateforme a doublé le nombre de ses abonnés en 18 mois, pour atteindre 14,4 millions au 30 septembre. Dernière région d’implantation de Netflix, elle ne compte encore que la moitié des abonnés de l’Amérique latine, qui en affiche 29,3 millions.