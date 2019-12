Nicole Martin revivra sur scène

Malgré la peine immense qui l’afflige depuis le décès de sa femme Nicole Martin, Lee Abbott trouve du réconfort à monter un spectacle hommage à la chanteuse. La tournée d’envergure Nicole – Les chansons d’une vie réunira onze personnes sur scène et s’arrêtera dans une trentaine de villes dès le mois de juin.

Marie-Élaine Thibert, Marie Michèle Desrosiers et Véronique Claveau sont les trois chanteuses désignées pour rendre justice à une quarantaine de titres de Nicole Martin, décédée le 19 février d’une courte maladie.

Photo d'archives

Photo Agence QMI, Steve Madden

Les chansons revisiteront ses 50 ans de carrière, remontant même jusqu’aux toutes premières pièces qu’elle a interprétées.

Photo Agence QMI, Mario Beauregard

À l’autre bout du fil, Lee Abbott, qui a été son amoureux et producteur, parle d’un spectacle à son image : distingué et élégant.

« C’est ma manière à moi de lui rendre un ultime hommage, et un peu de faire mon deuil aussi », confie celui qui a consacré les six derniers mois à passer en revue le répertoire de sa bien-aimée pour les besoins de la cause.

Photo d'archives, Éric Carrière

« Je m’assois et je réécoute les chansons de Nicole. Des fois, ça me sort les tripes. (...) Il y a des gens qui me disaient que ça allait faire mal. Oui, mais au-delà de la douleur, c’est tellement un beau projet qui lui plairait. Je sais que le soir de la première, ce sera difficile. C’est quand même 35 ans de ma vie », laisse-t-il tomber.

Plusieurs offres refusées

Depuis que la chanteuse a disparu, Lee Abbott a reçu plusieurs propositions de projets d’hommage. Mais c’est celui de son ami Pierre Séguin, réalisateur réputé (La petite vie), qu’il a accepté. Ce dernier avait orchestré un duo virtuel entre Nicole Martin et Marie-Élaine Thibert dans le cadre du Téléthon Opération Enfant Soleil.

Pierre Séguin a ensuite proposé à Lee Abbott ce spectacle d’envergure avec six musiciens, deux choristes, trois chanteuses, et bien sûr, des images d’archives de Nicole Martin qui défilent en arrière-plan.

Des cuivres et des cordes seront enregistrés en studio pour donner encore plus d’ampleur à ses grandes chansons.

Sa loge recréée

L’esprit de Nicole Martin, qui s’est éteinte à 69 ans, régnera dans les salles. Les fans pourront acheter une expérience VIP, qui leur permettra une incursion en coulisses, où une loge de Nicole Martin sera recréée avec ses artefacts.

À l’achat de ce supplément, ils pourront rencontrer les interprètes et prendre un verre avec Lee Abbott. Des robes de scène qu’elle portait seront aussi exposées dans les halls d’entrée des salles. « Dès que les gens vont entrer, ils seront dans l’univers de Nicole », précise M. Abbott.

Vague d’amour

Depuis son décès, l’hiver dernier, chaque fois qu’il s’exprime sur la page Facebook de sa défunte femme, Lee Abbott­­­ reçoit des centaines de messages d’amour et de soutien.

« Les gens sont encore sous le choc, je pense, dit-il. (...) J’essaie de me reconstruire petit à petit. Je vais la voir tous les jours. Je lui parle, je lui dis ce qui se passe. Et je pense qu’elle serait d’accord avec ce beau projet-là. »

► La tournée débutera les 9 et 10 juin à Montréal, avant d’être présentée à Québec les 26 et 27 juin. Les billets sont en vente sur nicolemartin.ca.