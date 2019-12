«Noël, une tradition en chanson» : un Noël glam et en paillettes

MONTRÉAL | Il ne reste qu’une semaine avant Noël, et la troupe de chanteurs de «Noël, une tradition en chanson» a déjà le cœur à la fête. Chansons incontournables du temps des Fêtes, décor de sapins scintillants et joyeuses anecdotes: il ne manque que les cadeaux à ouvrir et on s’y croirait presque!

Présenté en tournée depuis le début décembre, le spectacle «Noël, une tradition en chanson» a été rafraîchi pour sa troisième édition, avec de nouvelles voix (Marie-Michèle Desrosiers, Marie-Denise Pelletier, Yoan, Marie-Élaine Thibert, Nathalie Simard, Christian-Marc Gendron et Brigitte Boisjoli), un nouveau metteur en scène (François Chénier) et un décor repensé.

La formule demeure la même, avec une vaste sélection d’airs immortels liés de près ou de loin à Noël ou au Jour de l’An, interprétés en solo, en duo ou en groupe par les artistes, en français comme en anglais.

Photo Agence QMI, MARIO BEAUREGARD

On chante l’hiver (Promenade en traîneau, Père Noël arrive ce soir), l’enfance (Petit papa Noël, L’enfant au tambour, Mon beau sapin, Le petit renne au nez rouge, Marie-Noël) et le folklore de chez nous (La danse à Saint-Dilon, Le temps d’une dinde, La cuisinière), en gardant les morceaux les plus exigeants ou festifs (Sainte Nuit, Minuit, Chrétiens, 23 décembre) pour la fin.

Maintenant en voie de devenir une réelle tradition, le collectif se posait de surcroît pour la première fois à Montréal mardi soir, sur l’idéale scène du Casino de Montréal. Celle-ci sied parfaitement au concept en permettant une ambiance tantôt bon enfant, tantôt «crooner» et glamour.

Ce dernier filon, élégant, est abondamment exploité dans la mise en scène ici privilégiée, qui multiplie les numéros à plusieurs, rassembleurs, que le public adore. On a mis l’emphase sur les paillettes, le chic et les blagues, pour un résultat des plus heureux.

Duos mémorables

«Merci de manquer District 31 pour nous autres», a blagué Christian-Marc Gendron au quart de la première partie, à l’endroit d’une salle bondée, mardi.

Alors qu’en 2018, «Noël, une tradition en chanson» semblait manquer un brin de rodage, il en est tout autrement de la mouture 2019, à laquelle on ne peut à peu près rien reprocher.

Photo Agence QMI, MARIO BEAUREGARD

Il faut dire qu’avec les talents à l’honneur, on pouvait difficilement se tromper. Nathalie Simard (puissante sur All I Want For Christmas Is You et Tout va changer), Marie-Denise Pelletier (émouvante et impressionnante sur une Ave Maria striée d’éclairages la mettant en valeur), Marie-Élaine Thibert (Hallelujah), Brigitte Boisjoli (Les anges dans nos campagnes et Amazing Grace) et Marie-Michèle Desrosiers (Noël blanc, Sainte nuit) offrent toutes des prestations remarquables, sans faiblesses.

Leurs acolytes masculins, Christian-Marc Gendron (It’s Beginning To Look A Lot Like Christmas) et Yoan (Les anges dans nos campagnes, et qui imite le père Noël à la perfection!), sont également à la hauteur. La bande toute réunie autour du piano, on a droit des taquineries sans méchanceté, ou alors chacun se tient droit derrière son micro, l’un à côté de l’autre, dans une parfaite harmonie.

Photo Agence QMI, MARIO BEAUREGARD

Certains tandems, dont ceux de Marie-Denise Pelletier et Marie-Élaine Thibert sur la très belle Noël à Jérusalem, Marie-Michèle Desrosiers et Yoan sur Have Yourself A Merry Little Christmas et Marie-Denise Pelletier et Christian-Marc Gendron sur The Prayer, sont également mémorables.

La troupe de «Noël, une tradition en chanson» se produira à Gatineau, L’Assomption, Saint-Jean-sur-Richelieu, Terrebonne, Brossard et Laval d’ici le 23 décembre. Le spectacle sera également de retour en décembre 2020 avec une nouvelle distribution. Pour plus d’informations : evenko.ca.