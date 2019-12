Petit papa Jolin-Barrette

Pour ma dernière chronique avant la pause des Fêtes, permettez-moi cette fantaisie. Comme au père Noël, j’ai des demandes à formuler au politicien québécois dont j’espère les plus beaux cadeaux : Simon Jolin-Barrette.

J’attends beaucoup de toi, Simon Jolin-Barrette, lorsque je vois que l’affichage commercial chez mes compatriotes colonisés adopte des raisons sociales anglicisées telles le Studio Tattooshop ou le barbershop des Boys ou encore la team du ci ou de ça. Vous devrez vous attaquer à ce phénomène de toute urgence si on ne veut pas devenir une deuxième Louisiane.

À cela, ajoutons ces commerces de moins de 50 employés où le petit patron oblige le fonctionnement en anglais à ses employés en leur disant qu’ils sont in America et non pas dans ce lopin de terre française. Vous devrez aussi serrer la vis à ces petits publicistes qui, au nom d’un clin d’œil, « joualisent » notre langue pour en faire une identité tribale.