Accident mortel: plus de 105 000 $ pour la famille de six enfants

Un incroyable élan de générosité touche la famille de six enfants durement frappée par le décès tragique de son père dans un accident de la route. La campagne de sociofinancement en ligne lancée par des proches sous le titre « Aidons Josée et ses 6 enfants » a permis de récolter un impressionnant montant de plus de 105 000 $ en fin de journée, mardi.

En 24 heures, l’objectif a même été modifié à cinq reprises et la campagne prendra fin sous peu.

Route 232

Dave Massé a perdu la vie à quelques jours de Noël dans un violent accident de la route, samedi, à Rimouski. L’homme laisse derrière lui ses six enfants et sa conjointe de toujours, Josée Morin.

Le couple circulait sur la route 232 pour aller passer la soirée au centre-ville. Leur voiture a glissé avant de percuter de plein fouet un autre véhicule qui arrivait en sens inverse.