Radio-Canada doit faire peau neuve

Jamais les astres n’auront été aussi bien alignés pour que Radio-Canada fasse enfin peau neuve et devienne un diffuseur public exemplaire.

Pour une rare fois, Radio-Canada a l’oreille d’un premier ministre. Les prédécesseurs de Justin Trudeau, de son père Pierre-Elliott à Jean Chrétien, en passant par Brian Mulroney et Stephen Harper, tous ont, à un moment ou à un autre, menacé de mettre la clé sous la porte de Radio-Canada­­­ ou tenté de l’affamer.

En janvier, le groupe d’experts de Janet Yale remettra un rapport si attendu qu’Ottawa serait mal venu de le tabletter. En plus de formuler des recommandations pour qu’on puisse continuer de financer notre cinéma et notre télévision malgré l’omnipotence des géants du web, les experts devraient avoir dessiné un nouveau profil pour Radio-Canada­­­.

Il y a longtemps que les réseaux privés comme des milliers de téléspectateurs souhaitent qu’on revoie le mandat du diffuseur public. Si les experts ont bien planché sur la question, ils recommanderont sans doute aussi une nouvelle formule de gouvernance et de nomination des administrateurs.

AUDIENCES DU CRTC

Le 25 mai prochain, le CRTC amorcera les audiences pour le renouvellement des licences de Radio-Canada. Le renouvellement des licences est toujours un moment grave qui détermine l’avenir d’un réseau pour cinq ans et parfois pour plus longtemps encore.

C’est aussi le moment où les concurrents, les diverses associations et même le simple téléspectateur peuvent influer sur l’avenir de Radio-Canada. On a jusqu’au 13 février pour intervenir et faire connaître son opinion. Attention, il y a une procédure précise à suivre. Elle est énoncée dans l’avis d’audience que le CRTC a publié le 25 novembre.

La demande de renouvellement de licences présentée par Radio-Canada ressemble un peu à un discours du Trône. Elle est farcie de bonnes intentions, mais elle reste assez vague sur les moyens qu’on prendra pour les réaliser. Pour une fois, j’ai bon espoir que Radio-Canada commencera à faire peau neuve à compter de 2020.

UNE DIRECTION PROMETTEUSE

Non seulement les astres sont bien alignés, mais la direction actuelle est composée enfin de personnes qui connaissent la production et la diffusion. De plus, elles sont toutes issues de l’entreprise privée. C’est une première.

Pour la première fois aussi, une femme est à la tête de Radio-Canada. Catherine Tait, bilingue et biculturelle, a choisi de travailler d’Ottawa, unique PDG à le faire depuis vingt ans. Déjà peu enclins à la collaboration, aucun des deux réseaux ne semble ainsi favorisé par la présence du grand patron.

Bien résolue à faire sa marque et consciente qu’elle n’est pas à la tête d’un paquebot facile à faire changer de cap, Catherine Tait s’est entourée de trois collaborateurs immédiats qui furent, chacun à son tour, assez critiques de Radio-Canada : Michel Bissonnette (Zone 3), Barbara Williams (Corus) et Claude Galipeau (Yahoo).

Ces quatre fortes têtes devraient pouvoir insuffler aux deux réseaux de Radio-Canada l’efficacité, l’agilité et le sens de l’économie qui sont le propre du secteur privé dont ils sont issus.

NOTE : Dans ma chronique de jeudi, j’ai écrit que Martin Vachon personnifiait le maire Labeaume dans 2019 Revue et corrigée, alors que c’est Marc St-Martin.