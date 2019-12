Rétrospectives et prédictions pour les Fêtes à QUB radio

MONTRÉAL – Des revues de l’année traitant de tous les sujets et des prédictions pour 2020, remplies d’humour, de coups de gueule et de franc-parler: voilà ce que proposeront les animateurs de QUB radio dans leur programmation spéciale du temps des Fêtes, qui sera en vigueur à compter du lundi 23 décembre.

Une multitude d’émissions spéciales préenregistrées pourront être entendues en temps réel, ici et là dans la grille horaire de QUB, ou écoutées quand bon nous semble sous forme de balados, sur l’application QUB radio, en ligne (qub.radio) et à la position 601 sur le terminal illico.

Dans «Devine qui vient souper des Fêtes», Sophie Durocher et Richard Martineau accueilleront à leur table leurs collègues et amis Benoit Dutrizac et Mario Dumont pour jaser des hauts faits de l’actualité de 2019, dans des conversations exemptes de langue de bois.

Le couple Martineau-Durocher argumentera également avec Antoine Robitaille et Mathieu Bock-Côté dans «2019: année de rectitude politique», en se demandant si on peut réellement tout dire.

Entouré de Pierre Couture et Michel Girard, du «Journal de Montréal», et l’homme d’affaires François Lambert, Richard Martineau scrutera en outre les dossiers de Desjardins, Rona, Air Transat, Bombardier, la Caisse de dépôt, Groupe Capitale Médias et autres manchettes économiques récentes dans «La revue financière 2019».

Trump sous la loupe

Mario Dumont, Normand Lester et Luc Laliberté analyseront et commenteront les événements ayant secoué les États-Unis dans la dernière année et questionneront les comportements du président américain dans «L’année 2019 de Trump».

Jean-Louis Fortin, Félix Séguin et leurs collègues du Bureau d’enquête de Québecor, eux, dévoileront les dessous de quelques-unes de leurs grandes enquêtes de l’année.

À la barre de «Tire-toi une bûche avec Master», le designer et communicateur Master Bougaricci reviendra sur les souvenirs, anecdotes et confidences ayant marqué les animateurs et collaborateurs de QUB en 2019.

Les passionnés de l’automobile seront comblés en écoutant «Le Guide de l’auto: revue de l’année», où Germain Goyer, Antoine Joubert, Frédéric Mercier et Gabriel Gélinas récapituleront les faits saillants des 12 derniers mois dans le domaine et examineront les tendances à surveiller en 2020.

Avec des invités et des collaborateurs, Geneviève Pettersen, Antoine Robitaille et Vincent Dessureault nous offriront respectivement «Un temps des fêtes "Effrontées"», «Là-haut sur la colline: revue de l’année» et «Les Têtes enflées du temps des Fêtes».

Les intervenants réguliers d’«Avocats à la barre» échangeront pour leur part en table ronde sur leur champ d’expertise, dans «L’année judiciaire 2019».

Puis, on jettera un regard sur 2020 qui approche avec l’astrologue Ginette Blais, qui ira de ses observations pour tous les signes du zodiaque et dans toutes les sphères aux commandes de «Prédictions 2020».