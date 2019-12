Saisie de 7 millions de décorations de Noël

La police financière italienne a saisi plus de sept millions de guirlandes lumineuses, décorations de Noël et jouets lors de deux opérations menées dans le sud de la péninsule et dans la région de Rome, a-t-elle annoncé mardi.

À Rome et à Tivoli, ce sont 5 millions de décorations de Noël ne répondant pas aux normes de sécurité qui ont été saisies chez deux négociants chinois. Ils auraient pu tirer de leurs ventes plus d'un million d'euros.

Les guirlandes lumineuses arboraient indûment le sigle CE et ne respectaient pas les normes de sécurité. Elles étaient donc potentiellement dangereuses, pouvant créer des courts-circuits ou incendies, a expliqué la police financière dans un communiqué.

Dans la région de Bari (Pouilles), la police financière, après enquête, a aussi mené des contrôles ciblés dans 22 commerces, de détail ou de gros, lors d'une opération baptisée «Noël sûr».

Ils y ont saisi deux millions de guirlandes lumineuses, 10 000 jouets, 110 000 décorations ou déguisements de Noël, pour une valeur totale d'un million d'euros.

Ces produits étaient contrefaits ou non conformes aux normes de sécurité, et donc «potentiellement dangereux».

Par ailleurs, plus de 75 kilos de feux d'artifice illicites prêts à être mis en vente ont également été découverts chez un commerçant chinois.