Télétravail: 5 astuces pour gagner en productivité

Catherine Courchesne - 37e AVENUE

Il peut parfois être distrayant de travailler de la maison. Comment résister à l’envie de lancer une brassée ou de ramasser les jouets qui traînent sur le plancher du salon? Voici cinq conseils afin d’optimiser vos séances de travail à domicile.

Zone protégée

deagreez - stock.adobe.com

Travailler de chez soi ne signifie pas s’installer sur le comptoir de la cuisine, à côté d’une pile de vaisselle à ranger et au milieu du va-et-vient de la maisonnée! Comment réussir à se concentrer dans un tel environnement? Ainsi, que vous viviez dans une grande maison ou un petit appartement, il est primordial que vous ayez un lieu entièrement dédié au boulot. Idéalement, cet endroit est calme et éclairé. Votre productivité en bénéficiera grandement!

Confort et santé

Jenifoto - stock.adobe.com

À la maison, il peut être tentant de s’étendre sur le divan avec son ordinateur portable... Résistez! Il serait beaucoup trop facile de tomber dans un état de rêverie, voire endormi! Cela dit, il importe que vous adoptiez une position adéquate, notamment en investissant dans un fauteuil de bureau ergonomique ou encore dans des meubles modulables tels qu’un bureau assis/debout. Et si votre santé vous tient vraiment à cœur, munissez-vous de matériel d’exercice comme des poids et un tapis roulant. Prendre de courtes pauses pour bouger vous aidera à refaire le plein d’énergie et à vous rafraîchir les idées. Finalement, afin de joindre le confort à l’agréable et d’augmenter votre motivation, agrémentez votre bureau à domicile de plantes, d’accessoires colorés et d’odeurs charmantes.

Propreté

wattana - stock.adobe.com

Si vous passez plus de cinq minutes à chercher un stylo, c’est qu’il est grand temps que vous nettoyiez votre bureau! L’idéal est de commencer chaque journée de travail avec un bureau bien dégagé, c’est-à-dire où ne s’entassent pas déjà papiers et tasses de café. En effet, un espace encombré encombre les idées et tend à augmenter le stress. Par conséquent, terminez chaque journée en faisant un léger ménage pour pouvoir commencer la suivante sur le bon pied. Vous manquez d’espace de rangement? Ajoutez des étagères sur les murs, mais, surtout, débarrassez-vous de l’inutile! La Marie Kondo qui sommeille en vous s’en réjouira.

Priorité: vos priorités!

nakedcm - stock.adobe.com

De bon matin, faites une liste des tâches à accomplir durant la journée. Prenez ensuite cinq minutes supplémentaires pour réduire cette liste à quelques tâches que vous devez absolument faire au cours des prochaines heures. Cette astuce vous permettra de cerner vos priorités, tout comme de diviser votre journée en petites étapes pratiques et réalisables.

Vêtements et horaires «normaux»

Gorodenkoff - stock.adobe.com

Un des avantages de travailler chez soi est qu’on peut passer la journée en pyjama... Pourtant, les experts de la productivité au travail s’entendent pour dire qu’il est préférable de s’habiller «comme si on allait au bureau». De fait, même si l’habit ne fait pas le moine, il aide à adopter une attitude professionnelle et à travailler avec efficacité. Dans le même ordre d’idées, il est conseillé d’adopter un horaire traditionnel et d’éviter dans la mesure du possible de travailler avant 7h ou après 18h. Autrement, vous risquez d’être plus distrait, de compliquer les communications avec vos collègues et de bosser plus longtemps... sans être plus productif pour autant!