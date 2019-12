Toujours pas de date d'ouverture pour la piste cyclable sur le pont Samuel-De Champlain

MONTRÉAL – Ottawa est toujours incapable de confirmer la date à partir de laquelle la piste cyclable du pont Samuel-De Champlain sera ouverte à la circulation.

Le consortium responsable des travaux, Signature sur le Saint-Laurent (SSL), avait déjà reporté, à la fin de l’automne, l’ouverture de la piste cyclable, initialement prévue pour le 31 octobre. Cela laissait donc au constructeur un délai supplémentaire allant jusqu’au 21 décembre, soit samedi prochain.

• À lire aussi: Pont Samuel-De Champlain: l’ouverture de la piste cyclable reportée

Lundi soir, Infrastructure Canada était toujours incapable de confirmer au 24heures la date officielle d'ouverture de ce tronçon de 3 kilomètres.

«Nous souhaitons que la piste [multi]fonctionnelle puisse ouvrir le plus rapidement possible sans risquer de compromettre la qualité de l’ouvrage ou encore la sécurité des travailleurs et du public», a mentionné par courriel la porte-parole du ministère fédéral Josianne Martel, qui soutient que l’ouverture est toujours prévue «d’ici la fin de l’automne».

Impatience

Le président du club cycliste Les Bicycologues de Brossard, Germain Bélanger, trouve que l'absence d'informations sur la date d’inauguration de la piste est déplorable. Il a fait des demandes à plusieurs organisations pour connaître la date d’ouverture de la piste, dont la Société des ponts Jacques-Cartier et Champlain Inc, sans succès; tous l’ont redirigé vers Infrastructure Canada.

«Je trouve ça vraiment dommage, ça fait un an et demi que l'on attend et on est incapables de connaître la date officielle de son ouverture», a-t-il expliqué.

La mise en fonction de la piste a été repoussée en raison de retard dans la mise en place d’une passerelle au-dessus de la route 132. Une fois ouverte, celle-ci permettra de relier les réseaux cyclables de Brossard et de l'arrondissement de Verdun. La piste doit demeurer ouverte à l’année.