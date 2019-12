Trouvez vos cadeaux dans un marché de Noël près de chez vous

Vous êtes en mission pour débusquer des cadeaux originaux et locaux à mettre sous le sapin ? Les artisans des nombreux marchés de Noël autour de Montréal vous attendent dans leurs petites maisonnettes de bois jusqu'au 23 décembre.

Geneviève Quessy

Les marchés de Noël se multiplient à travers le Québec. «Il y a deux ans, on a fondé le Regroupement des marchés de Noël, qui regroupe des marchés extérieurs à l'européenne avec des maisonnettes et de l'animation. On garantit que 80% des artisans présents sont locaux. Le but est d'en faire une destination touristique et une vitrine pour les artisans des régions», explique Joanne Dubois, directrice générale du Marché de Noël de Joliette, et présidente du Regroupement des marchés de Noël.

En plus des produits d'artisanat, tels que vêtements en lainage ou fourrure, bijoux, savons, sacs réutilisables et accessoires en cuir, on trouve fromages, alcools, chocolats, et autres gourmandises du terroir. L'occasion est belle pour rencontrer les artisans en personne.

Chant choral, petit train, soirée de contes, visite du Père Noël et tour de calèche, sans oublier le traditionnel vin chaud aux épices, de nombreuses activités y sont prévues pour toute la famille.

Le Journal est allé faire un tour dans quelques-uns d’entre eux et vous dévoile ses trouvailles.

Pour trouver un marché de Noël près de chez vous, voir: https://www.lesmarchesdenoelduquebec.com