Un alligator pour Kevin

L’alligator qui se promenait en toute liberté à Montréal ce week-end appartient à une entreprise qui organise des « présentations de reptiles » pour les fêtes d’enfants.

Eh oui. On est rendu là.

Ce n’est pas suffisant de faire venir un clown ou un magicien à la fête de Kevin.

Il faut maintenant avoir un crocodile dans le salon.

LA FÊTE AU VILLAGE

Je disais hier qu’il faut prendre soin de ses enfants.

Mais il y a « prendre soin » et « prendre soin ».

Si ça continue, on va devoir payer des consultants privés pour organiser l’anniversaire de nos petits.

Avant, un bol de chips, un thermos rempli de Kool-Aid et un jeu de fléchettes, et t’étais en business.

Les enfants s’amusaient pendant quatre heures.

Aujourd’hui, c’est pire qu’organiser un mariage.

Premièrement, il faut avertir le voisinage.

Tous les gens situés dans un rayon d’un kilomètre doivent savoir qu’aujourd’hui, Kevin a sept ans.

C’est comme une fête nationale : tout le village doit être en liesse.

Tout juste si on n’organise pas un défilé avec une fanfare et des chars allégoriques.

Deuxièmement, tu dois installer des balounes et des pingouins en plastique partout devant la maison, pour être bien sûr que tout le monde sache que c’est là que vit Kevin.

Comme si c’était la maison natale de Sir Wilfrid Laurier !

Troisièmement, tu dois acheter des cadeaux à tous les enfants qui viennent à la fête de ton enfant, sinon le lendemain matin, ton enfant va passer pour un cheap.

Et pas des barres de chocolat ou des bébelles achetées au magasin à une piasse, non : de vrais cadeaux ! Comme si c’était LEUR anniversaire !

Je ne sais pas qui est le génie qui a inventé cette tradition débile, mais ce gars mérite un prix Nobel.

C’est la plus grande invention depuis le panier de fruits sculptés en animaux qu’on est censé envoyer aux femmes qui viennent d’accoucher.

« J’ai souffert pendant dix heures, j’ai déchiré sur deux centimètres, on a dû me faire une césarienne parce que mon petit s’est présenté les fesses en premier... Me semble que je mangerais un oiseau fait en ananas ! »

CÉLINE ET ALADIN

Et, finalement, il y a le divertissement.

Car les enfants, mesdames et messieurs, s’attendent à être divertis.

Que voulez-vous, ça fait trois ans qu’ils sont au CPE avec des gentils organisateurs costumés en personnages de Passe-Partout, ils ne savent plus s’amuser tout seuls, il faut les prendre en main.

Un magicien ? Il y en a eu un à la fête de Liliane.

Un clown ? Il y en a eu deux à la fête de Simon-Pierre.

Alors quoi ?

Pourquoi pas un alligator ?

Imaginez, les enfants se pointent à la maison, ils entrent dans le salon et tadam ! un alligator les accueille !

Non seulement votre fils va-t-il devenir la vedette de l’école, mais la mère de son meilleur ami, qui est le prochain de sa classe à avoir sept ans, va devoir se décarcasser pendant trois jours pour accoter ça !

Elle va devoir faire venir un dromadaire !

Comme Céline quand elle s’est remariée à Vegas !

On n’arrête pas le progrès...