Un siècle d’amour pour l’autobus!

Quatre passionnés ont travaillé des centaines d’heures bénévolement et dépensé des milliers de dollars de leur poche pour publier, à compte d’auteur, un beau livre de 500 pages qui récapitule un siècle d’autobus à Montréal.

Avec quelque 1400 photos et des explications sur tous les modèles d’autobus utilisés depuis 1919, le livre se veut complet. «À quatre, ça nous a pris deux ans de travail, mais pour une personne seule, ce livre aurait probablement nécessité au moins dix années de recherches! » dit Benoît Clairoux, un des auteurs qui est également l’historien maison de la Société de transport de Montréal (STM).

«J’ai dû consacrer à peu près 1000 heures de travail depuis le début du projet avec mon coéquipier, le mécanicien Jean-François Lacourse, avec qui j’ai passé des journées entières, allant parfois jusqu’à tard le soir», renchérit Jaysen Constantineau, un ancien chauffeur de la STM qui cosigne le livre.

Quant aux illustrations, en plus des images d’archives, le quatuor d’auteurs a pu compter sur la collection incroyable de plus de 10 000 photos d’autobus de l’un d’entre eux, Robert Lacombe.

Généreux

Si tous les exemplaires se vendent, ça compensera à peine les pertes des généreux auteurs. Aucun éditeur n’aurait accepté ce projet sans perspective de rentabilité. «C’est certain que l’argent n’est pas le moteur de cette aventure, commente Benoît Clairoux. On a fait ce livre pour le plaisir. L’important, c’est qu’il y a maintenant un livre qui raconte toute l’histoire des bus à Montréal!»

Non seulement le livre 100 ans de bus à Montréal parle de la panoplie de véhicules ayant servi au transport de passagers, mais il se penche sur l’histoire des modifications des lignes d’autobus et des circuits... ce qui permet de mesurer l’ampleur sidérante du développement de Montréal.

Une page est consacrée à Albert Labelle, né en 1894, qui fut le tout premier chauffeur d’autobus de la métropole. C’était avant l’installation de chaufferettes à bord. Sans direction assistée ou transmission automatique, son travail s’avérait une prouesse sportive.

L’ouvrage est en vente chez quelques libraires indépendants, tels Monet, Raffin, Port de tête, Alire, Le Fureteur et Pointe-à-Callière, ainsi qu’à la Boutique STM qui a nouvellement ouvert ses portes sur la rue Saint-Laurent, entre Crémazie et Sauvé. Le prix est de 35 $ en librairie et de 40 $ à la Boutique.