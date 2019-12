15 spectacles à voir pendant les Fêtes

Le congé des Fêtes est à nos portes ! Vous voulez en profiter pour vous évader quelques heures ou organiser une sortie en famille ? Le Journal vous propose 15 spectacles à voir, histoire de profiter pleinement des vacances.

Revue et corrigée

Photo courtoisie, François Laplante Delagrave

Fidèle au rendez-vous, la tradition annuelle du Théâtre du Rideau vert est de retour ce mois-ci. Martin Vachon, Suzanne Champagne, Marc St-Martin, Julie Ringuette et compagnie repassent l’année au peigne fin au fil de dizaines de sketches où ils empruntent les traits de Greta Thunberg, Céline Dion, Patrick Bruel, Justin Trudeau et autres personnalités ayant marqué 2019.

► Jusqu’au 4 janvier au Théâtre du Rideau vert

Axel

Photo Martin Chevalier

Deux ans après Crystal, les artistes du Cirque du Soleil enfilent à nouveau leurs patins avec Axel, une toute nouvelle production débarquant au Centre Bell juste à temps pour les Fêtes. Au programme : clowneries, acrobaties, pirouettes et sauts périlleux, présentés sur une trame musicale éclectique, empruntant, entre autres, les succès de Tears for Fears et Rihanna.

► Du 19 au 29 décembre au Centre Bell

Mamma Mia !

Photo Chantal Poirier

L’idée d’un Noël blanc ne vous enthousiasme pas outre mesure ? Alors évadez-vous jusque sous le soleil de la Grèce avec la comédie musicale Mamma Mia!. De retour au Théâtre St-Denis après avoir été applaudie tout l’été à Montréal et Québec, cet enchaînement de hits disco signés ABBA saura vous faire oublier les cantiques de Noël le temps d’une soirée. Dépaysement assuré.

► Jusqu’au 29 décembre au Théâtre St-Denis

Les Chœurs de l’Armée rouge

Photo courtoisie, Collection Privée Ensemble Alexandrov - FGL PRODUCTIONS.

Isabelle Boulay unira sa voix à celles des Chœurs de l’Armée rouge le temps d’une poignée de concerts commémorant le 90e anniversaire du célèbre ensemble russe.

► Du 26 au 30 décembre à la Maison symphonique

Jay Du Temple au Centre Bell

Photo Martin Alare

De retour d’Afrique où il tournait Occupation double tout l’automne, Jay Du Temple sera bientôt prêt à fouler la scène du Centre Bell pour clore en grand sa plus récente tournée, Bien faire. L’humoriste profitera également de l’occasion pour raser sa crinière au profit de Leucan. C’est ce qu’on appelle un rebondissement.

► Le 3 janvier, 20 h, au Centre Bell

Noël, une tradition en chanson

Photo Didier Debusschère

Il reste quelques occasions de retrouver Nathalie Simard, Brigitte Boisjoli, Yoan, Marie Denise Pelletier et toute la bande du spectacle Noël, une tradition en chanson sur les scènes de la province. Au programme, les classiques Minuit, Chrétiens, Ave Maria, Mon beau sapin, L’enfant au tambour et autres Le petit renne au nez rouge, parfaits pour se mettre dans l’esprit des Fêtes.

► Jusqu’au 23 décembre

Flammes

Photo courtoisie

Un théâtre musical articulé autour des plus grands succès de Ginette Reno ? Notre curiosité est piquée. On pourra entendre des titres tels que L’essentiel, J’ai besoin d’un ami et Je ne suis qu’une chanson dans Flamme, qui relate l’histoire d’amour entre un peintre et une jeune femme passionnée d’art.

► Le 20 décembre, 19 h, au Théâtre Jean Duceppe

Noël symphonique

Photo Agence QMI, Dominick Gravel

Les grands classiques des Fêtes seront revisités par l’Orchestre symphonique de Longueuil, ce samedi, accompagné de voix de Luce Dufault, Maxime Landry, Yves Lambert et Brigitte M, entre autres, à la Maison symphonique.

► Le 21 décembre, 14 h 30 et 20 h, à la Maison Symphonique

Décembre

Photo courtoisie, Paul Ducharme Photographe

Fort du succès indéniable remporté au cours des 16 dernières années, la troupe du spectacle Décembre reprend du service pour une nouvelle saison. Marc Hervieux et Marc-André Fortin sont les principales têtes d’affiche de cette mégaproduction signée Québec Issime où 12 tableaux illustrent les temps des Fêtes d’antan, bercés par des airs classiques tels que Marie-Noël et Demain l’hiver.

► Jusqu’au 29 décembre, au Théâtre Maisonneuve de la Place des arts

Oops!... He Did it Again! avec Derrick Barry

Photo AFP

La carrière de Britney Spears a beau être en veilleuse, ses fans peuvent toujours compter sur Derrick Barry pour se plonger dans l’univers musical de la chanteuse.

Le célèbre personnificateur (également connu pour sa participation à la télé-réalité américaine RuPaul’s Drag Race) sera de passage à Montréal ce mois-ci, armé des ...Baby One More Time, Lucky et autres Toxic popularisés par la diva américaine. Croyez-nous, l’illusion est incroyablement saisissante.

► Le 28 décembre, 19 h 30, au Cabaret Mado

Noël des idoles

Photo Jean-François Desgagnés

Les nostalgiques se donneront rendez-vous à LaSalle, vendredi soir, pour l’ultime représentation de la tournée Noël des idoles. L’occasion de revoir sur scène chanteurs et chanteuses ayant marqué les époques, nommément Patsy Gallant, Gilles Girard, Tony Massarelli, Michèle Richard et Jenny Rock.

► Le 20 décembre, 19 h, au Théâtre Desjardins

Casse-Noisette

Photo courtoisie, Les Grands Ballets Canadiens

Pour plusieurs, un temps des Fêtes n’est complet qu’une fois après avoir assisté à une représentation de Casse-Noisette. Les danseurs des Grands Ballets Canadiens ont déjà investi la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des arts pour perpétrer encore aujourd’hui une tradition vieille de plus de 50 ans, et ce, au plus grand plaisir des petits et des grands.

► Jusqu’au 30 décembre à la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des arts

Cabaret en fête

Photo courtoisie, Mélanie Ladouceur

Les plus grands hits des 50 dernières années résonnent ces temps-ci dans l’enceinte du Cabaret du Casino de Montréal avec Cabaret en fête, un spectacle où une dizaine d’artistes (chanteurs, danseurs et musiciens) revisitent les répertoires d’Aretha Franklin à Adele, en passant par Marvin Gaye, ABBA, Bruno Mars et Lady Gaga.

► Jusqu’au 4 janvier au Cabaret du Casino de Montréal

Hommage à Vienne

Photo courtoisie, Chris Lee

Pas besoin de passeport pour se laisser envoûter par les célèbres valses autrichiennes. La Place des arts invite les Montréalais à démarrer la nouvelle année de manière typiquement européenne avec le concert Hommage à Vienne, dirigé par le chef d’orchestre Christoph Campestrini.

► Le 1er janvier, 14 h 20, à la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des arts

Dumas

Photo Agence QMI, Sébastien St-Jean

Vous avez loupé la tournée Nos idéaux de Dumas ? Pas de soucis. Le chanteur sera de passage à la Maison de la culture Maisonneuve ce vendredi pour y présenter l’avant-dernière représentation du spectacle accompagnant son excellent album du même titre.

► 20 décembre, 20 h, à la Maison de la culture Maisonneuve