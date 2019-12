CLÉROUX, Denis



À Laval, le 15 décembre 2019, à l'âge de 83 ans, est décédé Monsieur Denis Cléroux, époux de Madame Jacqueline Lapointe.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Pierre et Johanne, ses petits-enfants: Isabelle, Mélanie, Stéphanie et Jonathan, sa soeur Agathe et son frère Robert ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 22 décembre 2019 de 13h30 à 17h au complexe funéraire:Une réunion de prières aura lieu le même jour à 17h à la chapelle du complexe.La famille tient à remercier le personnel de la Maison de Soins Palliatifs de Laval pour leur soutien et les bons soins prodigués.Un don à la Fondation de la Maison de Soins Palliatifs de Laval serait apprécié en sa mémoire.www.msplaval.ca/faire-un-don/