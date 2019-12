FOISY, Lise



À Laval, le 16 décembre 2019, à l'âge de 84 ans, est décédée Mme Lise Foisy.Elle laisse dans le deuil ses enfants Danielle (Denis), Marcel (Alice), Guy (Buddy) et Francine (Daniel), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, son frère et ses soeurs, son beau-frère et sa belle-soeur, ainsi que des parents et amis.La famille recevra les condoléances à la Salle St-Pierre du Mausolée St-Martin (édifice arrière) du complexe funéraire:le dimanche 22 décembre 2019 de 13h à 17h, une célébration suivra au même endroit à 17h.Au lieu de fleurs, des dons à la Société canadienne du cancer seraient appréciés.