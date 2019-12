ROBITAILLE, Pierre



Est décédé paisiblement à son domicile le 13 décembre 2019, Pierre Robitaille âgé de 88 ans.Monsieur Robitaille était ingénieur retraité de la S.T.C.U.M. Il était amoureux de la voile, du ski et du grand air québécois.Il laisse dans le deuil son épouse Renée Montpetit, ses trois fils et leurs partenaires: Michel & Merridee, Jean & Maki, Alain & Andrea, ainsi que ses sept petits-enfants: Jean Philippe, Zacharie, Emi, Sacha, Mai, Haruki et Loukas.La famille vous recevra le samedi 21 décembre 2019 au salon funéraireà partir de 13h. Une liturgie suivra à 17h.En lieu de fleurs, vous pouvez donner au Fonds Simonne-Voyer de la Fondation de l'Université de Laval, Pavillon Alphonse-Desjardins, 2325 rue de l'Université Laval, local 3402, Québec (Québec), G1V 0A6.