BELISLE, Rosa



De Laval, le dimanche 15 décembre 2019, à l'âge de 86 ans, est décédée Mme Rosa Belisle.Elle laisse dans le deuil ses enfants Patrick (Nicole), Steven (Gisèle) et Sandra (Sylvain), ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, son frère Léo et sa soeur Viviane, ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au :7020, BOUL. DES MILLE-ÎLES, LAVAL(secteur Saint-François)le samedi 21 décembre de 14h à 17h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Maison de Soins Palliatifs de Laval.