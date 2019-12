DE VILLIERS, Vincent



C'est avec regret que nous vous annonçons le décès de Vincent De Villiers (Directeur des compagnons de Montréal de 1986 à 2009), survenu le 13 décembre 2019 à Saint-Hyacinthe.Outre son époux Michel Ouellette, il laisse dans le deuil ses fils Benoit (Julie) et François (Nathalie), ses petits-enfants Xavier, Noémie et Audrey, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille souhaite adresser de sincères remerciements au personnel soignant du troisième étage du Centre Andrée-Perrault, pour leur disponibilité, leur côté humain, chaleureux et attentionné. Un merci tout spécial est adressé aussi aux infirmières, aux infirmières auxiliaires, aux préposés et à l'entretien ménager pour l'excellence de leurs services.La famille recevra vos condoléances au :3198, RUE ONTARIO ESTMONTRÉAL, QUÉBEC, H1W 1P2Tél. 514 527-4126 www.dignitequebec.comle vendredi 20 décembre 2019 de 13h à 15h30. Un hommage sera célébré par la famille à 15h30 au salon.Au lieu de fleurs, des dons à la Société Alzheimer Canada seraient grandement appréciés.