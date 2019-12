BEAULIEU, Marcellin



À Terrebonne, le vendredi 13 décembre 2019 est décédé, à l'âge de 78 ans, Marcellin Beaulieu.Il laisse dans le deuil ses enfants Shanny, Kristell, Nadège et leur conjoint, ses petits-enfants, ses frères et soeurs ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele samedi 21 décembre 2019 de 12h à 16h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 16h en la chapelle du complexe.