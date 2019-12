MARTEL, André



Le 13 décembre 2019, à l'âge de 66 ans, est décédé monsieur André Martel.Il laisse dans le deuil ses fils Eric (Caroline) et Patrick (Marie-Claire), ses petits-enfants Simon, Léanne, Lily et Olivier, son frère Serge, ses soeurs Constance et Marjolaine ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 22 décembre 2019 de 19h à 21h et le lundi 23 décembre dès 12h :www.maisonfuneraireroussin.comLes funérailles auront lieu le lundi 23 décembre 2019 à 14h en l'église de St-Lazare, suivies de l'inhumation au cimetière du même endroit.Au lieu de fleurs, des dons à l'Association pulmonaire du Québec seraient appréciés.