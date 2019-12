McALLISTER, Leona



Le 13 décembre 2019, à l'âge de 83 ans, s'est éteinte Leona McAllister (épouse de feu Marc Hamelin) de Repentigny.Elle laisse dans le deuil ses 3 enfants : Carole, Sylvain (Mirna) et Michel (Yaël), ses 6 petits-enfants : Melissa (Alexandre), Sandy (Vincent), Vanessa (Mathieu), Marc, Aidan et William, ses 9 arrière-petits-enfants : Nathan, Maélie, Dominik, Samuel, Emma, Jesse, Zack, Danika et Adèle.En lieu de fleurs, un don commémoratif à la Société canadienne du cancer serait apprécié.La famille accueillera parents et amis au :le vendredi, 20 décembre de 14 h à 17 h puis de 19 h à 22 h et le samedi, 21 décembre de 10 h à 12 h 30.Les funérailles auront lieu à l'église de la Purification : 445, rue Notre-Dame, Repentigny, le samedi 21 décembre à 13 h. L'inhumation des cendres aura lieu au printemps prochain au cimetière de Plantagenet, Ontario.