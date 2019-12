VINET, Abbé Robert, P.M.É.



M. l'abbé Robert Vinet, prêtre des Missions-Étrangères, est décédé à Laval, le 11 décembre 2019, à l'âge de 91 ans et 2 mois. Né à Valleyfield le 9 septembre 1928, il était le fils d'Aldéric Vinet et de Blanche Poirier.Il a fait ses études secondaires au Séminaire de Valleyfield et ses études théologiques au Grand Séminaire des Missions-Étrangères de Pont-Viau. Ordonné prêtre le 28 juin 1953, il est parti le 5 octobre 1957 pour le Pérou, où il a travaillé comme missionnaire jusqu'en 1993.Au Canada, il a travaillé à la formation des futurs missionnaires au Grand Séminaire de Pont-Viau (1962-1968), au Service du bien-être (1995-2010) et il a fait du ministère dans la région de Montréal (1993- 2002). Il fut aussi membre du Conseil central et responsable de l'Animation missionnaire (1979-1985). Au moment de son décès, il vivait retraité à la Maison centrale de Pont-Viau.Il laisse dans le deuil, outre ses confrères missionnaires, son frère Claude (Judy Wade) et sa soeur Lucie, ainsi que des neveux, des nièces et de nombreux autres parents et amis.Un temps de prière aura lieu à laSociété des Missions-Étrangères180 place Juge-DesnoyersLaval (Pont-Viau), H7G 1A4le jeudi 19 décembre 2019, à 19h30.Ses funérailles seront célébrées dans le même lieu le vendredi 20 décembre à 14h. Le dépôt de son urne dans le columbarium aura lieu ultérieurement.À sa mémoire, des dons à la Société des Missions-Étrangères seraient grandement appréciés.Courriel: smepq@smelaval.orgWeb: https://www.smelaval.orgDirection funéraire: