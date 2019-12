FLORIOT, René



Au CIUSSS de l'Estrie CHUS - CSSS du Granit de Lac-Mégantic, le 12 décembre 2019, à l'âge de 99 ans, est décédé M. René Floriot, fils de feu Valentine Floriot, époux de feu Lucille Lafontaine, demeurant à Stratford et natif de Santenoge, France et père de feu Josyane Floriot (feu Guido Vermeulen).M. René Floriot laisse dans le deuil ses enfants : Lydia (Marcel Randoux), Christian (Lyne Séguin), Marie-Josée (Serge Lefebvre), Jean-Paul (Claudine Godin), Yves (Lyne Maisonneuve), ses petits-enfants : Eric et Nathalie Housiaux, Emmanuelle et Mathieu Floriot, Julie et Martin Lefebvre, Amélie, Etienne, Julien et Olivier Floriot, Pénélope et Emile Floriot ainsi que 11 arrière-petits-enfants. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces autres parents et amis.La crémation a été confiée au crématorium Jacques & Fils de Lac-Mégantic.Une cérémonie privée à sa mémoire aura lieu ultérieurement.JACQUES & FILS INC.3800, RUE DU QUÉBEC-CENTRALLAC-MÉGANTIC, G6B 2C5www.jacquesetfils.com