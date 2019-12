COTTON, François



À Longueuil, le 1 décembre 2019, est décédé à l'âge de 84 ans, monsieur François Cotton, époux de madame Yvette Quéméner.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils Philippe (Carole), Jean-Luc (Linda) et Denis (Providence), ses petits-enfants Mathieu, Stéphanie, Noémie, Marie-Ève, Gaëlle et Émile. Prédécé par son frère Hubert, il laisse également dans le deuil ses frères et soeurs Gisèle, Francine, Antoinette, Armand (Solange) et Jeanine (Bernard), ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le lundi 23 décembre 2019, de 18h30 à 21h à laUn hommage en mémoire à sa vie sera célébré le lundi 23 décembre 2019 à 21h en la chapelle Curé-Poirier.La famille tient à remercier les équipes de soins du centre Vivalia Le Boisé de Longueuil, ainsi que des Habitats Lafayette pour les soins et l'accompagnement offert.