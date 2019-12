COUTU, Lise (née Dostie)



Le 13 décembre 2019, à l'âge de 79 ans, est décédée Lise Coutu, épouse de Jean-Guy Coutu, fille de feu Marie-Paule et de feu Jean Dostie.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses filles Martine, Nathalie et Isabelle (Jean-François Lacombe), ses petits-enfants Kristine, Simon, Gabrielle, Noémie, Vicky, Camille et Marilou, ainsi que leurs conjoints(es), ses soeurs Ginette, Carole, son frère Julien et leurs conjoints(es), ses belles-soeurs Denise, Marcelle et Nicole, ses beaux-frères Charles et Robert ainsi que leurs conjoints(es), les nombreux neveux et nièces, leurs fidèles amis Louise Lapierre (feu Jean-Louis Lapierre), Huguette et Yvon Archambault et de nombreux autres amis.La famille recevra les condoléances au Mausolée St-Martin (édifice arrière) complexe funéraire :le vendredi 20 décembre de 14h00 à 19h00. Une réunion de prières suivra à 19h00 au même endroit.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation de la Cité de la Santé seraient appréciés.