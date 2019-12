FORTIER, Réal



À Joliette, le 12 décembre 2019, est décédé l'abbé Réal Fortier. Il laisse dans le deuil ses soeurs Huguette (Michel Côté), Mariette, Monique (Pierre Rondou) et Lise, ainsi que ses neveux et ses nièces. La famille recevra les condoléances au complexe:le vendredi 20 décembre 2019 de 14h à 17h et de 19h à 21h. Les funérailles seront célébrées le samedi 21 décembre à 10h en l'église St-Jean-Berchmans, boul. Rosemont (angle Chabot). Condoléances à l'église à compter de 9h30. L'inhumation aura lieu au Repos St-François d'Assise.