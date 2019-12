GIRARD (née Lefrançois)

Yvette



À Montréal, le 15 décembre 2019, à l'âge de 82 ans, est décédée Mme Yvette Lefrançois, épouse de feu M. Jude Girard.Elle laisse dans le deuil ses enfants Daniel (Lorraine), Suzanne (Normand) et Guy (Alison), ses frères et soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 21 décembre 2019 de 9h à 11h à la:Les funérailles auront lieu le même jour à 11h30 en l'église de la paroisse Sainte-Louise-de-Marillac (7901 rue Sainte-Claire, Montréal, H1L 1W2), suivies de l'inhumation au Repos St-François d'Assise.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.