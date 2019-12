VOYER, Jeanne D'Arc



Le 13 décembre 2019, à l'âge de 97 ans, est décédée Mme Jeanne D'Arc Voyer, épouse de feu M. Fernand Gagnon.Son départ s'est fait sans douleur en compagnie des personnes qu'elle aimait.Aucun mot ne saurait décrire avec justesse la grande dame qu'était notre mère: une femme intelligente, positive, joyeuse, aimant la vie. Elle nous a offert un héritage précieux en conseils de vie judicieux qui sauront nous guider pour les années à venir. Les personnes qui l'ont côtoyée sont toutes tombées sous son charme chaleureux et sincère. Ayant vécu une vie pleine et heureuse, elle est prête à aller rejoindre ceux et celles qu'elle avait perdus sur cette terre.Elle laisse dans le deuil ses enfants Suzanne (feu Robert), Madeleine (Jacques) et Marc (Dominique), ses petits-fils Philippe et Paul (Arianne), leur père Douglas, Diane, ainsi que plusieurs parents et amis.Selon ses volontés, elle désirait être accompagnée dans son départ dans un contexte intime en présence de sa famille et ses amis proches, le samedi 21 décembre 2019 de 10h à 14h au complexe funéraire:Un hommage aura lieu ce même jour à 14h en la chapelle du complexe.