Au revoir, Monsieur Pagé

MONTRÉAL | L’animateur et journaliste sportif Jean Pagé a marqué les samedis soirs à la télévision et les gens s’étant déplacés mercredi soir pour lui rendre hommage se souviendront de lui pour de nombreuses raisons.

Décédé du cancer de la prostate le 10 décembre à l’âge de 73 ans, M. Pagé a été l’une des principales voix de «La Soirée du hockey», l’incontournable rendez-vous des amateurs de hockey où il a travaillé de 1987 à 2002. Cependant, ses amis tiennent surtout à rappeler les qualités humaines de celui ayant couvert une multitude d’événements comme les Jeux olympiques. La «gentillesse» est le mot le décrivant le mieux selon ses nombreux amis et anciens collègues.

«On se sentait avec un ami, même dans la télévision. On était à l’aise avec lui», a mentionné Oliver Esmond-White, un proche de la famille, au sujet du style d’animation de M. Pagé.

«C’est une journée triste. Évidemment, Jean part en trop bas âge, a précisé le réalisateur André Latour, qui a travaillé avec Jean Pagé sur plusieurs projets, dont quelques Olympiques et "La Soirée du hockey". Pour les Jeux de Séoul [en 1988], on est demeuré un mois ensemble dans le même condo et on a eu beaucoup de plaisir.»

Du respect et de la classe

Pour l’ancien analyste de soccer Francis Millien, ses moments aux côtés de M. Pagé ont surtout été marqués par leur présence au Mexique pour la Coupe du monde de 1986. «Il a su représenter le journaliste qui respectait son public, a-t-il dit. Quand on est amis, on l’est pour longtemps et même si on n'était pas proches dans les activités, on avait un grand plaisir à se saluer.»

De son côté, Jean-Charles Lajoie se rappelle bien de ses premières rencontres avec M. Pagé. C’était à ses débuts à la célèbre émission de débats sportifs «110%».

«Il change le cours de l’histoire par de bons conseils et surtout le souci d'inclure autrui. Ça aurait été facile de me tenir à l’écart, a expliqué l’animateur. J’avais un style particulier, unique, bien à moi. Mais lui, il était inclusif.»

En plus de son rôle d’animateur, Jean Pagé était responsable de la Marche du courage PROCURE, qui soutient la lutte contre le cancer de la prostate. Un de ceux qui l’a aidé à organiser cet événement, Robin Burns, croit que cette marche est un héritage encore plus grand que son passé en tant qu’animateur.

«Il était encore plus grand que la vie elle-même. Il a sauvé la vie de plusieurs hommes au Québec», a expliqué son compagnon de marche.

-Tous ceux qui le souhaitent sont invités à lui rendre hommage jeudi au Centre funéraire Côte-des-Neiges.