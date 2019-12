MOQUIN (née BROSSEAU)

Hélène



Le 13 décembre, à l'âge de 93 ans, est décédée Hélène Brosseau, épouse de feu Léo Moquin.Elle laisse dans le deuil ses enfants Rollande (Denis Thullier), Gisèle, Luc (Louise Proulx), Sylvain (Carole Cholette), Diane (David Shaulis) et Lyne, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ses soeurs Adèle (Jacques Bissonnette) et Fernande (Lionel Ducharme), ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera le vendredi 20 décembre 2019 de 9h à 12h30 à :7679 BOUL. TASCHEREAUBROSSARD, QC, J4Y 1A2Les funérailles auront lieu le vendredi 20 décembre 2019 dès 13h à l'église Notre-Dame-de-Bonsecours, 1784 chemin des Prairies, Brossard, Qc, J4X 1G4, suivies de l'inhumation au cimetière de La Prairie, sur chemin St-Jean.Au lieu de fleurs, vos condoléances peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Rive-Sud.