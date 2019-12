Blizzard: la tempête circassienne

MONTRÉAL – Le spectacle «Blizzard», présenté à la TOHU jusqu’au 5 janvier, souhaite traduire sur scène la beauté de l’hiver et de ses bourrasques de neige par l’art du cirque.

«Le spectacle, c’est une ode aux hivers québécois, résume d’emblée Bruno Gagnon, directeur artistique de FLIP Fabrique, la compagnie de cirque qui produit le spectacle. On amène le public à plonger dans plusieurs situations cocasses, dans plusieurs tableaux.»

Mis en scène par Olivier Normand, «Blizzard» promet donc un voyage tout en acrobatie et en jonglerie dans ce que l’hiver peut avoir de plus coloré et de plus lumineux comme parfois de plus froid. Le blizzard n’apparaît donc pas uniquement au niveau des bourrasques de neige qu’il peut engendrer.

«Dans le spectacle, oui évidemment il y a de la neige, mais la tempête apparaît également de façon métaphorique, dans la manière avec laquelle on peut se sentir dans une tempête par exemple, soutient le directeur artistique, également acrobate dans le spectacle. La scénographie en tant que telle cherche aussi à rappeler l’idée de la tempête, à la représenter.»

«On essaie de faire transpirer notre message à travers beaucoup de poésie, poursuit-il. Il y a quelque chose de très poétique avec le blizzard, avec la neige, avec les hivers québécois. C’est vraiment une note sur laquelle on joue beaucoup.»

Lumière

Autre élément distinctif, la lumière est ici travaillée avec attention, une facette tout à fait caractéristique de la saison froide et sur laquelle la compagnie Flip Fabrique souhaitait insister.

«En ce qui concerne la lumière, on a beaucoup joué avec des couleurs froides, des tons de bleu par exemple, explique l’acrobate. Ça reflète beaucoup l’hiver parce que c’est une saison où le soleil se couche beaucoup plus tôt, il se situe beaucoup moins haut dans le ciel alors il y a tout le temps de grandes ombres qui s’étalent en longueur, comme dans un coucher de soleil. On a voulu jouer avec cette idée-là quand on a réfléchi à la conception des éclairages.»

Proposant un spectacle jumelant acrobaties, jongleries et couleurs de l’hiver, la compagnie québécoise FLIP Fabrique, née en 2011, tente ainsi de faire sa marque au sein de l’univers du cirque contemporain, ici comme à l’extérieur du pays.

«Le cirque contemporain, on commence de plus en plus à en voir, c’est vraiment génial, la discipline commence à s’imposer beaucoup, explique Bruno Gagnon. On dit cirque contemporain quand il y a réellement une mise en scène qui est rattachée au spectacle, un fil conducteur, et non seulement des numéros acrobatiques enfilés avec un maître de piste.»