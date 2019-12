AMIREAULT, Georgette



Au CHSLD St-Antoine de Padoue, le 14 décembre 2019, à l'âge de 92 ans, est décédée Mme Georgette Amireault, épouse de feu M. Jean-Paul Gagnon.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Thérèse (Richard Vézina), Gilles, Monique (Luc St-André), sa petite-fille Joanie, sa belle-soeur Jeannine, plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces, parents et amis.La famille recevra vos marques de sympathie vendredi le 20 décembre de 14h à 17h et de 19h à 21h, à la :Les funéralles auront lieu samedi à 11h, en l'église de St-Roch de L'Achigan et de là au cimetière du même lieu. Samedi, ouverture du salon dès 9h.Des dons à la Fondation des maladies du coeur seraient grandement appréciés.