Catherine Dorion persiste et signe

La députée solidaire Catherine Dorion affirme que «c’est vraiment pas volontaire» de sa part de ne pas avoir inclus à son montage vidéo la réponse de la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy.

• À lire aussi: Catherine Dorion doit s’excuser pour sa vidéo de Nathalie Roy, croit François Legault

«On s’est dit: "il n’y a rien là-dedans qui donne l’impression que, on a pu avoir un débat, que la ministre a répondu à la question"», a mentionné Catherine Dorion, en entrevue mercredi à Franchement dit, à QUB radio, avant d’ajouter que l’extrait «n’est pas flatteur pour la ministre parce qu’elle est confuse, elle mélange plusieurs notions importantes».

Invitée par l’animateur Jonathan Trudeau, la députée de Taschereau pour Québec solidaire a défendu la vidéo qu’elle a partagée sur les médias sociaux, dans laquelle elle déplore que la ministre Nathalie Roy évite de donner réponse à sa question concernant la façon dont sera octroyée l’aide de 50 millions $ accordée aux médias par le gouvernement caquiste. Mme Dorion voulait savoir pourquoi le programme d’aide à la presse écrite inclut les chroniqueurs d’opinion.

À savoir si elle aurait dû ajouter la réponse de la ministre de la Culture et des Communications à son montage d’environ 10 minutes, la députée solidaire affirme qu’ainsi elle aurait évité la controverse.

«Pour éviter cette controverse-là, je l’aurais mis, ç'aurait rendu la vidéo un peu plus plate parce que c’est un autre sujet.»

«Si tu me dis, ton procédé aurait dû être plus précis plutôt que: "elle nous a tous floués", là, on s’entend», a-t-elle répondu à Jonathan Trudeau.