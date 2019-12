CELI: les cotisations en hausse de 10 %

TORONTO | Les deux tiers des Canadiens détiennent un compte d’épargne libre d’impôt (CELI) et, face à la conjoncture économique favorable au pays, les cotisations moyennes ont crû de 10 % cette année, par rapport à 2018.

C’est ce qu’indique le sondage annuel de BMO sur le CELI. Selon les Études économiques de BMO, cette épargne en hausse peut s’expliquer par le taux d’emploi favorable dans plusieurs provinces et par les hausses salariales.

Ainsi, la cotisation annuelle moyenne a enregistré une augmentation de 10 % d’une année à l’autre, de 4826 $ en 2018 à 5332 $ cette année.

Ce sont dans les Prairies que les gens cotisent le plus (6035 $). En revanche, c’est dans l’Atlantique que l’on cotise en moyenne le moins (3389 $).

La limite de cotisation au CELI sera de 6000 $ en 2020, mais il est possible de verser davantage d’argent si on a des cotisations inutilisées par le passé.

Parmi les répondants, près de 60 % ont dit avoir cotisé le montant souhaité, alors que 11 % ont cotisé davantage et 23 % moins.

Près de la moitié des Canadiens mettent de l’argent dans leur CELI pour leur retraire et 31 % l’utilisent pour se constituer un coussin d’urgence.

Soulignons que le montant total détenu dans les CELI est en croissance de 4 % cette année, soit une moyenne de 28 214 $, comparativement à 27 053 $ l’an dernier. C’est en Colombie-Britannique que les CELI sont en moyenne les plus imposants (32 293 $) et en Ontario ils sont les plus faibles (26 796 $).

«Il est encourageant de constater une croissance constante d'une année à l'autre en ce qui concerne l'utilisation et la connaissance des CELI par les Canadiens», a dit Nicole Ow, chef, Placements à terme, BMO Banque de Montréal, par communiqué.

À VOIR ÉGALEMENT...