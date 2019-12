C'est la fin pour Car2Go à Montréal

L'entreprise de partage de voiture Car2Go a annoncé, mercredi, qu'elle va mettre fin à ses opérations en Amérique du Nord, incluant à Montréal, pour se concentrer sur ses activités en Europe.

Dans un message publié sur son site internet, Share Now, la maison mère de Car2Go, explique que ses voitures ne seront plus disponibles d'ici le 29 février 2020.

Share Now a expliqué sa décision en montrant du doigt la concurrence dans le marché des voitures en libre-service sur le continent, où de plus en plus de joueurs cherchent à se tailler une place au soleil.

«La [complexité croissante] des infrastructures de transport à laquelle fait face l’Amérique du Nord aujourd’hui, comme l’évolution rapide de la concurrence, le manque d’infrastructures pour l’émergence de nouvelles technologies (notamment celles pour les voitures électriques partagées) et l’augmentation des coûts d’exploitation» ont mené à la décision d'abandonner le marché nord-américain, a énuméré l'entreprise.

De plus, Share Now retirera ses voitures des villes de Bruxelles, Londres et Florence, où elles n'ont pas suffisamment été adoptées par les citadins pour devenir rentables.

Compte tenu de cette annonce, Share Now ne sera plus présente que dans 18 villes européennes.

Au Canada, les voitures Car2Go roulent à Montréal et à Vancouver, en Colombie-Britannique. Elle exploite aussi des voitures à Chicago, New York, Seattle et Washington.

En septembre dernier, Share Now avait annoncé une hausse de ses tarifs partout en Amérique du Nord.