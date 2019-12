Charlize Theron promet qu’elle va révéler le nom du réalisateur qui l’a harcelée sexuellement

Charlize Theron a promis qu'elle allait révéler à nouveau le nom du réalisateur qui l'a harcelée alors qu'elle débutait.

La star l'avait déjà nommé dans plusieurs interviews, mais à chaque fois le nom de l'intéressé avait été censuré par la publication à laquelle elle s'adressait.

«J'ai révélé son nom. Mais personne ne le sait parce que chaque fois que je donne son nom, le journaliste décide de ne pas l'écrire et ça prouve à quel point le problème est systémique. Bizarrement, quand l'histoire d'Harvey Weinstein a été publiée, quand je suis allée sur Google, on la voyait partout. Mais on ne voyait jamais le nom de cet homme. Ça m'a vraiment énervée», a-t-elle révélé dans une interview pour NPR.

«Je pense qu'à un moment, je vais le dire à nouveau. J'ai toujours été honnête à ce sujet, je n'ai aucune envie de le protéger, mais je ne veux pas faire d'ombre à mon nouveau film. Donc je vais en reparler plus tard, et je donnerai son nom», a assuré la star.

Charlize Theron est actuellement à l'affiche de Scandale, dans lequel elle interprète Megyn Kelly, la journaliste qui a accusé le patron de Fox News, Roger Ailes, de harcèlement sexuel.