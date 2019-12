MESSIER (née SARRAZIN)

Carmen



À Laval, le 14 décembre 2019, à l’âge de 97 ans, est décédée Carmen Messier, épouse de feu Jean-Marc Messier et mère de feu Bernard Messier.Elle laisse dans le deuil ses enfants Danièle (Robert Leduc), Louise et Robert (Barbara Luce) et son petit-fils François (Myriam Magassouba), ainsi qu’autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire :le samedi 21 décembre 2019 de 13h à 16h30. Une cérémonie de la Parole suivra, et un goûter sera ensuite servi.Des dons à la Société canadienne de la sclérose en plaques ou à la Fondation de la Cité de la Santé seraient appréciés.