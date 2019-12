Demande de recours collectif contre une «secte» catholique

Une demande de recours collectif a été déposée contre la Famille Marie-Jeunesse, une organisation catholique basée à Sherbrooke, en raison des sévices qui auraient été infligés à certains de ses membres au cours des dernières décennies.

Dans sa demande judiciaire déposée mercredi devant la Cour supérieure du Québec, Pascal Perron explique que le recours collectif vise à obtenir un dédommagement pour «toutes personnes ou successions de personnes décédées qui ont été victimes d'abus physiques, spirituels et psychologiques» au sein de la «secte» entre 1982 et aujourd'hui.

M. Perron allègue, dans les documents judiciaires, que le «gourou» de l'organisation, Réal Lavoie, recrutait ses victimes alors qu'elles avaient entre 17 et 19 ans et qu'elles se trouvaient dans un «état de fragilisation identitaire». Les victimes devenaient, avec le temps et l'endoctrinement, des «esclaves» de Lavoie et se voyaient couper du monde extérieur, expose le demandeur.

L'homme explique avoir été recruté à l'âge de 19 ans, en 1997, et être demeuré au sein de l'organisation jusqu'en 2014. «Le demandeur a éprouvé et éprouve toujours des difficultés physiques, psychologiques, spirituelles et matérielles sérieuses en raison de son passage à Marie-Jeunesse», peut-on lire dans les documents judiciaires.

Entre autres, Pascal Perron estime avoir été «complètement asservi, infantilisé, blessé et détruit» par la secte et son gourou. Il peine aujourd'hui à s'intégrer à la société et a souffert de dépression, de troubles anxieux et a eu des idées suicidaires.

La demande de recours vise aussi la Corporation archiépiscopale catholique de Sherbrooke, qui a reconnu l'organisation, «lui conférant ainsi une autorité et une légitimité au sein de la religion catholique».

Celle-ci a indiqué à TVA Nouvelles qu'elle collaborera avec les autorités judiciaires.

Le demandeur réclame une indemnisation pour tous les dommages subis, dont le montant demeure à être déterminé.