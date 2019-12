Des investisseurs inquiets demandent l’exhumation du PDG d’une entreprise de cryptomonnaie

Le PDG d’une grande entreprise canadienne de cryptomonnaie est mort en Inde, emportant avec lui les mots de passe donnant l’accès à des millions de dollars en monnaie virtuelle. Le décès éveille les soupçons des investisseurs qui, en quête de leurs millions, ont demandé l’exhumation du corps du défunt, rapporte le New York Times.

La réalité se débrouille parfois pour dépasser la fiction et le monde des cryptomonnaies est probablement un vecteur privilégié pour ces histoires farfelues. Basé sur des plateformes de blockchain, l’argent virtuel est quasiment intraçable suite à une transaction et seul le détenteur des codes peut y avoir accès.

Si ce dernier meurt ou disparaît malencontreusement, les fonds s’évaporent avec lui. C’est ce qui semble être arrivé l’année dernière dans l’entreprise canadienne Quadriga CX, spécialisée dans la cryptomonnaie.

Une mort qui éveille les soupçons

En décembre 2018, la firme d’échange de cryptomonnaie Quadriga CX a annoncé la mort de son PDG et cofondateur Gerald W. Cotten, alors âgé de trente ans. Le problème est que M. Cotten était le seul détenteur des codes permettant l’accès aux quelques 180 millions de dollars américains en Bitcoins et autres cyrptomonnaie et 70 millions en monnaie canadienne.

Suite à l’annonce du décès, la plateforme de l’entreprise a cessé de fonctionner, mettant fin aux transactions et empêchant ses 363000 utilisateurs d’accéder à leurs comptes.

Ces derniers n’ont pas hésité à étaler leurs frustrations sur les forums du web comme Reddit ou Twitter, laissant place à toutes sortes de théories quant à la possible conspiration.

La Cour suprême de Nouvelle-Écosse a demandé à la firme de comptabilité EY d’investiguer les finances de Quadriga à la recherche de possibles anomalies. Le rapport du cabinet affiche deux faits étranges. Le premier est que, selon EY, l’entreprise de cryptomonnaie ne détenait pas les registres financiers de base pour toute compagnie. Le deuxième, encore plus suspect, fait état de transferts de montants conséquents de cryptomonnaie vers des comptes personnels tenus par M. Cotten, le défunt PDG.

Entre temps, le FBI et un fort appareil de justice américain et canadien s’est mêlé de l’affaire et a commencé son enquête.

Les avocats demandent l’exhumation du corps

Face aux suspicions et aux possibles anomalies liées à cette affaire, les avocats nommés par la Cour suprême de Nouvelle-Écosse pour représenter les investisseurs démunis ont demandé l’exhumation du corps de M. Cotten pour réaliser une autopsie visant à déterminer la cause du décès et l’identité du cadavre.

«Les circonstances douteuses entourant la mort de M. Cotten et les pertes significatives» subies par les investisseurs de la firme justifient selon eux une telle mesure. Il est même nécessaire d’après eux de vérifier si l’ex-PDG de Quadriga est en effet décédé.

Leur demande s’est également faite pressante, appelant la cour à autoriser l’autopsie d’ici le printemps 2020, étant donné les risques de décomposition du corps.

Il faudra donc possiblement attendre quelques mois avant de connaître le fin mot de cette histoire qui n’a rien à envier aux scénarios de séries à succès sur Netflix.