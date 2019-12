LABELLE, Rita née Piché



À St-Eustache, le 11 décembre 2019, à l'âge de 85 ans, est décédée Mme Rita Piché, épouse de feu M. André Labelle et mère de Claude (Claudette) et feu Alain (Lucie).Elle laisse également dans le deuil ses petits-enfants, Vincent et Gabrielle ainsi que plusieurs autres parents et amis.Selon ses volontés, tout s'est déroulé dans l'intimité familiale.105, BOUL. DESJARDINS ESTSAINTE-THÉRÈSE(450) 473-5934