JALBERT, André R.



À l'Institut de cardiologie de Montréal, le 9 décembre 2019, est décédé à l'âge 86 ans, M. André R. Jalbert, époux de Mme Marie-Diane Jobin, fils de feu M. Roch Jalbert et feu Mme Laura Marcotte, demeurant à Contrecoeur. Il part rejoindre sa fille Carole.Outre son épouse, M. Jalbert laisse dans le deuil ses enfants : François, Danièle (Pierre Rondeau) et Michel, ses petits-enfants préférés : Audrey et Jérémie Duff, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.L'inhumation a eu lieu samedi le 14 décembre au cimetière St-Michel de Shawinigan.Votre témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC.