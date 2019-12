JOLICOEUR (née GAREAU)

Micheline



À Laval, le 12 décembre 2019, à l’âge de 91 ans, est décédée Mme Micheline Gareau, épouse de feu M. Fernand Jolicoeur.Elle laisse dans le deuil ses enfants Lise (Giovanni Scarola), Diane (André Thomas), Denise et Pierre (Ginette Messier), ses petits-enfants Benoit (Ariane), Nadine (Maxime) et Jean-François (Véronique), ses arrière-petites-filles Lily-Anne et Chloé, sa soeur Françoise (Jean), ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire :le dimanche 22 décembre 2019 dès 13h. Une cérémonie religieuse y sera célébrée à 16h30 au salon même.Un merci spécial au personnel du Manoir St-Patrice et spécialement à toute l’équipe du 3e étage pour les soins prodigués avec amour et respect.Au lieu de fleurs des dons à l’Association des bénévoles du Manoir St-Patrice seraient appréciés.