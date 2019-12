Fête des enfants du Club Richelieu Montréal

C’était la fête de Noël pour les 170 enfants provenant de cinq centres de la Table de concertation 6-12 ans du quartier Centre-Sud de Montréal, dont Les Chemins du Soleil, Les Loisirs St-Jacques, la Corporation du Centre Jean-Claude Malépart, le Centre communautaire de loisirs Sainte-Catherine d’Alexandrie et la Relance Jeunes et Familles.

Les jeunes ont rencontré le père Noël. Ils ont reçu de nombreux cadeaux tout en dégustant un magnifique repas.

Les jeunes Kelynda Eliana Mayen et Nabiha Lohbid sont en compagnie du jongleur ainsi que de Lucie Laliberté, présidente de la Fondation Richelieu Montréal, et d’Annick Tremblay, membre Richelieu.

Plusieurs membres du Club Richelieu Montréal sont accompagnés du père Noël et de ses lutins.

Le président du Club Richelieu Montréal, Alexandre Pariseau, du Groupe RP, s’amuse avec le jeune Ludovic.

Le Canadien peut compter sur de fervents partisans, dont Michel Cantin, Mouvement Desjardins, Sœur Jacinthe Caron, directrice générale de l’École Marie-Clarac, et Maurice Rinaldi, Agence RINALDI.

Funérailles de Jean Pagé

Les membres de la famille du regretté Jean Pagé, dont ses enfants Élisabeth Marois-Pagé et William Pagé, que j’ai croisés, recevront vos condoléances au Centre funéraire Côte-des-Neiges, à Montréal, jeudi soir de 17 h à 21 h, et vendredi de 9 h 30 à 10 h 30. À 10 h 45 se tiendra une cérémonie intime et privée pour la famille et les amis proches.

Jeunes Aînés des Laurentides

La ligue de hockey des Jeunes Aînés des Laurentides a remis 2000 boîtes de céréales, 60 caisses de tangerines et 160 boîtes de sirop d’érable pour les paniers de Noël. Raymond Beaulieu et Robert Lapierre sont accompagnés de Raymond Auclair, de la Caisse Desjardins Sainte-Agathe, partenaire de la collecte.