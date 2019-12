Feu vert américain à l'importation de médicaments: Ottawa veut s'assurer que les prix ne bondissent pas

OTTAWA | Le gouvernement fédéral a assuré, mercredi, qu'il comptait tout faire pour s'assurer que les Canadiens continuent à avoir accès aux médicaments sous prescription, malgré l'intention des États-Unis de venir se servir au pays.

Le département de la Santé et des Services sociaux des États-Unis et l'administration américaine des denrées et des médicaments ont annoncé conjointement, mercredi matin, qu'elles proposent une loi qui permettra l'importation de médicaments sous prescription en provenance du Canada, où les prix sont souvent moins élevés.

Ces importations ont pour but de fournir des médicaments «sécuritaires, efficaces et moins chers» aux Américains, a expliqué le secrétaire à la Santé, Alex Azar.

Ces arguments sont toutefois contestés par Ottawa, qui suit le dossier de près. «L’importation de médicaments du Canada n’aura pas d’impact significatif sur le prix ou l’accès pour les citoyens américains», a indiqué Thierry Bélair, directeur des communications de la ministre de la Santé, Patty Hajdu, dans une déclaration envoyée à l'Agence QMI.

«Nous restons déterminés à faire en sorte que les Canadiens aient accès aux médicaments dont ils ont besoin», a poursuivi M. Bélair, en précisant que «le dialogue se poursuit avec la Maison Blanche et le département de la Santé et des Services sociaux des États-Unis».

L'administration du président Donald Trump avait laissé entendre en juillet dernier qu'elle pourrait permettre aux États d'importer des médicaments sous prescription du Canada, dans l'espoir de créer plus de concurrence sur ce marché. Déjà, les Américains peuvent venir se procurer des médicaments au nord de la frontière, mais uniquement pour un usage personnel et en quantité limitée.