ICI ARTV : La table d’amitié de Kim Thúy

MONTRÉAL | Kim Thúy a l’habitude de réunir chez elle des gens de tous les horizons pour des causeries animées autour de bons repas. Tout naturellement, ses rendez-vous d’amitié se transportent à la télévision, dans la toute douce et chaleureuse émission La table de Kim, dont ICI ARTV présentera six épisodes, le vendredi à 20 h, dès le 3 janvier.

L’idée vient d’Ève Déziel, grande amie de Kim Thúy. Elle-même fréquemment invitée chez l’auteure à succès, la productrice au contenu a vu là l’étincelle d’un projet idéal pour le petit écran, où échanges authentiques et spontanés entre personnes inspirantes, guidés par des valeurs bienfaisantes, seraient au centre du concept.

Ève Déziel et la maison de production KOTV ont guidé Kim Thúy dans l’univers de la télévision, que la nouvelle animatrice connaissait jusque-là très peu, de son propre aveu. On lui a, par exemple, expliqué qu’à l’écran, il n’est pas possible de rassembler des groupes d’une dizaine de personnes comme elle aime tant le faire chez elle.

«Jaser beaucoup»

Or, Kim et son équipe ont néanmoins réussi à composer des tablées moins nombreuses, mais franchement intéressantes. Le 10 janvier, Louise Deschâtelets, René-Richard Cyr, l’auteure et philosophe Véronique Grenier et le cardiologue Jean-Marc Raymond réfléchiront ensemble aux peines d’amour; puisque Louise Deschâtelets signe le courrier du cœur du Journal de Montréal et que Jean-Marc Raymond tâte les cœurs dans sa profession, ça tombait sous le sens du thème choisi.

PHOTO COURTOISIE/ ICI ARTV

Ensuite, Michel Rivard, Virginie Fortin, Natasha Kanapé Fontaine et le peintre Louis Boudreault célébreront l’anniversaire du «père» du Phoque en Alaska, en exhibant leurs photos d’enfance et en rendant hommage à Jacques Prévert. André Sauvé, Sylvie Léonard, Boucar Diouf, Luc Dionne, Philémon Cimon, Christian Bégin et Pierre-Yves Lord se joindront tous à l’un ou l’autre des diners.

Le prétexte à ces rencontres? Jaser, «beaucoup, beaucoup, beaucoup», annonce Kim avec humour en ouverture du premier épisode de La table de Kim. S’y retrouvent Anne Dorval, Élisapie Isaac, le chef d’orchestre Jean-François Rivest et l’historienne Evelyne Ferron, et on y parle de transmission, en se confiant souvenirs et anecdotes.

À la fin de chaque heure, les personnalités brandissent un objet significatif pour eux, qui représente bien le sujet de la conversation du jour.

Et ces belles réunions se passent véritablement chez Kim, dans sa cuisine, dans le duplex qu’elle partage avec ses parents, à Longueuil.

«Ceux qui viennent de Longueuil vont reconnaître la maison», a rigolé cette dernière en entrevue, lors du visionnement de presse de La table de Kim, mercredi matin.

Le chef des parents de Kim mitonne pour les convives quelques trésors de cuisine vietnamienne, délicatement déposés dans la vaisselle de porcelaine des ancêtres Thúy. On se régale et on discute sans prétention, au gré de l’énergie enveloppante et sincèrement curieuse et intéressée de l’hôtesse, qui privilégie les discussions qui coulent aux séances de questions-réponses planifiées. Rien ne semble répété ou plaqué dans La table de Kim, et le téléspectateur devient lui aussi un participant à cette tendre pause du quotidien.

D’ailleurs, les artisans de «La table de Kim» se sont donné les moyens de leurs ambitions, en filmant les tête-à-tête pendant des journées presque entières, de 9 h à 15 h, l’été dernier.

Ne cherchez toutefois pas les recettes dégustées sur le site Internet de l’émission, et n’espérez pas de conseils culinaires, même s’il est question de bouffe; ce n’est pas là le mandat d’ICI ARTV, ni l’objectif poursuivi par Kim Thúy et ses collègues.

«J’espère que les gens auront l’impression d’être à table avec nous, et qu’ils auront le sentiment d’avoir appris quelque chose de nouveau à la fin de l’émission. J’ai moi-même appris beaucoup autour de ces tables-là», a avancé celle qui était finaliste à l’obtention du prix Nobel alternatif de littérature en 2018.

La table de Kim, le vendredi, à 20 h, dès le 3 janvier, à ICI ARTV.